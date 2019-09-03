В Испании фейерверк убил популярную певицу прямо во время шоу на сцене. Видео
1 сентября в Испании во время концерта в результате взрыва пиротехнического устройства погибла поп-певица Жоана Сайнс Гарсия.
Об этом сообщает издание Newsweek.
Трагедия произошла в заключительную ночь четырехдневного фестиваля в городе Лас-Берланас в провинции Авила.
30-летняя артистка и ее труппа из 15 человек выступали перед аудиторией примерно в 1000 зрителей, когда на сцене внезапно взорвалась пиротехника.
Видео: YouTube/ david popo
В Гарсия попал картридж пиротехнического устройства, из-за чего она потеряла сознание и упала. Женщину доставили в больницу, где она умерла.
Фото: rtlboulevard.nl
Возможно, причиной взрыва стал производственный брак пиротехнического изделия. Сейчас на предприятии-изготовителе проходят проверки.
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