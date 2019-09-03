1 сентября в Испании во время концерта в результате взрыва пиротехнического устройства погибла поп-певица Жоана Сайнс Гарсия.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Трагедия произошла в заключительную ночь четырехдневного фестиваля в городе Лас-Берланас в провинции Авила.

30-летняя артистка и ее труппа из 15 человек выступали перед аудиторией примерно в 1000 зрителей, когда на сцене внезапно взорвалась пиротехника.

Видео: YouTube/ david popo

В Гарсия попал картридж пиротехнического устройства, из-за чего она потеряла сознание и упала. Женщину доставили в больницу, где она умерла.

Фото: rtlboulevard.nl

Возможно, причиной взрыва стал производственный брак пиротехнического изделия. Сейчас на предприятии-изготовителе проходят проверки.

Сегодня "Страна" сообщала, что в Москве на 80-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Зинаида Славина.

Также мы писали, что в Киеве на 53-м году жизни умер спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский.