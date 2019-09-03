Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Работу народные депутаты завершили после 20:00.

Спикер напомнил коллегам, что с 4 по 6 сентября народные депутаты, как предписывает календарный план, должны работать в комитетах.

На следующее пленарное заседание парламент соберется во вторник, 10 сентября.

Напомним, сегодня Рада направила в Конституционный суд законопроект №1028 "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов парламента.

Также нардепы проголосовали за направление в Конституционный суд законопроекта №1027, который позволит лишать полномочий по решению суда за кнопкодавство, а также в случае отсутствия в Раде на трети заседаний без уважительных причин.

Ранее "Страна" сообщала, что парламентарии планировали заседать до полуночи.