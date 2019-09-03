В погранслужбе Белоруссии заявили, что КПП на границе с Украиной работают в обычном режиме, но закрыты для преступников. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Государственного пограничного комитета Антона Бычковского сообщает ТАСС.

Бычковский сказал, что все пункты пропуска функционируют в повседневном режиме. Граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж.

"Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов", - отметил представитель погранслужбы.

Он также подчеркнул, что обстановка на границе полностью контролируется, обеспечивает безопасность как на участке "зеленой границы", так и в самих пунктах пропуска. Пограничники пресекают контрабанду оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, провоз наркотиков.

Бычковский напомнил, что президент страны Александр Лукашенко поставил в 2019 году задачу нарастить потенциал на белорусско-украинской границе.

"В связи с этим мы наращиваем плотность охраны границы, совершенствуем пограничную инфраструктуру, на новых участках границы внедряем современные системы охраны", - пояснил пресс-секретарь.

Напомним, выступая во вторник на конференции по борьбе с терроризмом, Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

Ранее Лукашенко интересовался у своего премьера, как отвечать Владимиру Зеленскому на просьбу о поддержке.