Заместителями генерального прокурора Украины могут стать Виктор Трепак, Константин Кулик и Виталий Касько. Об этом сообщает источник "Страны" в Генпрокуратуре.

Виктор Трепак родился в городе Сколе, что во Львовской области 25 августа 1975 года. С 2000 года работает в СБУ. В течение года с июля 2014 по июль 2015 Виктор Трепак занимал должность заместителя главы СБУ, а затем и первого главы спецслужбы.

В апреле 2016 года со скандалом уволился, обвинив Порошенко и тогдашнего генпрокурора Шокина в саботаже борьбы с коррупцией. А вскоре после этого передал в НАБУ и депутатам-еврооптимистам так называемую "амбарну книгу" (черную бухгалерию) Партии Регионов. Именно на основе данных из этой "книги" позже было объявлено, что тогдашний глава кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы получал "кэш" от регионалов.

В последнее время был близок к Анатолию Гриценко. Последний его представлял как кандидата на должность главы СБУ в случае своей победы на выборах.

Виктор Трепак Фото: censor.net.ua

Прокурор ГПУ Константин Кулик, родом из Харькова. Накауне выборов президента объявил подозрение соратникам Петра Порошенко - Гонтаревой, Ложкину и Филатову. Порошенко же заявил, что Кулик "получил приказ" на этот счет от олигарха Игоря Коломойского.

До того, как стать прокурором ГПУ, Кулик был главой Военной прокуратуры сил АТО. На этой должности против него НАБУ возбудило дело о незаконном обогащении.

Затем был взят под крыло генпрокурором Юрием Луценко где отметился в ряде скандалов. В частности, именно он вел дело по возвращению "миллиарды Януковича" через решение Краматорского городского суда, а прокуроры из его группы занимались делом о госизмене Саакашвили в 2017 году.

Константин Кулик Фото: gordonua.com

Виталий Касько родился в 1976 году во Львове. В 2014-2016 годах был заместителем Генерального прокурора Украины. Ушел со скандалом, обвинив тогдашнее руководство ГПУ в том, что оно остранило его от расследования резонансных коррупционных дел.

После этого, в апреле 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Касько в мошенничестве относительно получения служебных квартир.

Также как и Трепак был близок к депутатам-еврооптимистам и к грантовым антикоррупционным организациям.

Виталий Касько Фото: llcmaxima.com

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