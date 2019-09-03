В Москве на 80-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Зинаида Славина. Об этом сообщает сайт театра "Содружество актеров Таганки".

В некрологе говорится, что в театре "Содружество актеров Таганки" Славина проработала последние 20 лет. Также приводится дата прощания с актрисой: панихида по ней состоится в помещении театра 6 сентября в 13:00, на большой сцене.

Фото: kino-teatr.ru

Зинаида Славина родилась в 1940 году в Петергофе. В 1964 году закончила театральное училище имени Щукина, тогда же поступила на службу в Театр на Таганке. Еще будучи студенткой, исполнила главную женскую роль в спектакле "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова. В 1993 году актриса вместе с частью коллег перешла в "Содружество актеров Таганки".

За свою карьеру она сыграла более 1600 спектаклей и снялась в нескольких десятках фильмов. Самые известные ее киноработы - нигилистка Корнилова в "Софье Перовской", Варвара в фильме "Егор Булычев и другие" и Мария Сильва в ленте "Мартин Иден".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский.

Также мы писали о кончине сценариста знаменитых мультиков "Утиные истории" и "Черепашки-ниндзя".