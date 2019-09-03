В Ставропольском крае в России 3 сентября разбился учебный штурмовик Су-25УБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Самолет вылетел с военного аэродрома в Буденновске, чтобы выполнить плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Вскоре он упал в безлюдной местности. При этом летчики успели катапультироваться.

После непродолжительных поисков спасатели обнаружили пилотов. Как выяснилось, пилотов первыми заметили колхозники, работавшие на поле.

Пока ничего не известно о состоянии людей, находившихся на борту судна. Также не ясны и причины крушения. До выяснения всех обстоятельств полеты Су-25 на юге России приостановлены.

Сегодня в России случилось еще одно авиапроисшествие. В московском аэропорту "Шереметьево" два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе.

1 сентября "Страна" писала, что в Канаде во время авиашоу, выполняя трюки, разбился небольшой легкомоторный самолет. Находившийся в кабине пилот не выжил.