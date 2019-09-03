Супрун считает, что женщины это не "прекрасная половина человечества"
Отстраненная от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун решила обсудить тему толерантности к сексизму и поучить журналистов, какими фото иллюстрировать статьи. Соответствующий пост она опубликовала на Fasebook.
Супрун начала с того, что в обществе нередки проявления сексизма, объективации женщин и обсуждения не их профессиональных качеств, а внешности. Бывшая чиновница с грустью отметила, что олитики и олигархи в своих карманных медиа прибегают к унизительному сексизму в отношении оппоненток.
"Один из очень популярных методов - использование неудачных фото или случайных кадров женщин. Их часто используют в заказных кампаниях или в медиа с кричащими заголовками. Это очень низко", - заявляет Супрун.
По ее мнению, такое поведение хорошо характеризует заказчиков. Использовать плохие фото как аргумент - позиция неудачников и слабаков, считает она.
Скриншот: Fasebook/ ulanasuprun
После этого бывшая и.о. министра посоветовала журналистам и редакторам выбирать фото, которые показывают суть. А также думать, хотели бы они видеть свое подобное фото на первой полосе.
Свой пост она завершила советом политикам: мол, важно помнить, что женщины - это не "прекрасная половина человечества", не "слабый пол", а равные партнеры.
Ранее "Страна" рассказывала, что несмотря на отставку Супрун продолжает просвещать украинцев на медицинские темы. Так, она рассказала о профилактике болезни Альцгеймера.
А перед отставкой чиновница объяснила мужчинам, как бороться с облысением.