Отстраненная от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун решила обсудить тему толерантности к сексизму и поучить журналистов, какими фото иллюстрировать статьи. Соответствующий пост она опубликовала на Fasebook.

Супрун начала с того, что в обществе нередки проявления сексизма, объективации женщин и обсуждения не их профессиональных качеств, а внешности. Бывшая чиновница с грустью отметила, что олитики и олигархи в своих карманных медиа прибегают к унизительному сексизму в отношении оппоненток.

"Один из очень популярных методов - использование неудачных фото или случайных кадров женщин. Их часто используют в заказных кампаниях или в медиа с кричащими заголовками. Это очень низко", - заявляет Супрун.

По ее мнению, такое поведение хорошо характеризует заказчиков. Использовать плохие фото как аргумент - позиция неудачников и слабаков, считает она.

Скриншот: Fasebook/ ulanasuprun

После этого бывшая и.о. министра посоветовала журналистам и редакторам выбирать фото, которые показывают суть. А также думать, хотели бы они видеть свое подобное фото на первой полосе.

Свой пост она завершила советом политикам: мол, важно помнить, что женщины - это не "прекрасная половина человечества", не "слабый пол", а равные партнеры.

Ранее "Страна" рассказывала, что несмотря на отставку Супрун продолжает просвещать украинцев на медицинские темы. Так, она рассказала о профилактике болезни Альцгеймера.

А перед отставкой чиновница объяснила мужчинам, как бороться с облысением.