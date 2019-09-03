Во вторник, 3 сентября, доллар на межбанке потерял 4 копейки, и остановился к вечеру в рамках 25,24-25,26 грн/$, завтра финансисты надеются на стабильность, пишет UBR.ua.

Объем торгов подрос со вчерашних $60 млн до $100 млн. Пока валютные продавцы держали паузу с реализацией доллара, котировки задирали до 25,38 грн/$. Однако за этим последовал курсовой откат.

"Пришла валютная выручка, которая задержалась вчера из-за выходного в США (там отмечали День Труда). И компании, которым требовалось больше гривны для выплат зарплат персоналу или платежам по контрактам - стали активнее продавать валюту. Потому предложение подросло", - объяснил ситуацию Гриненко.

Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной к этому фактору добавил еще несколько:

календарный период вывода дивидендов нерезидентами, на протяжении которого растет спроса на доллар;

новый аукцион Минфина по размещению гособлигаций, заявленный объемом 3 млрд грн. На фоне ожиданий по скорому снижению учетной ставки и, соответственно, доходности ОВГЗ;

сохраняющееся спокойствие наличного рынка.

Финансисты с самого утра подняли среднюю цену доллара на продаже людям на 5 копеек - до 25,25-25,40 грн/$. Однако, уверяют, что народ на нее пока не среагировал, и не кинулся скупать валюту. Об ажиотаже никто не говорит. Минимальная стоимость американской валюты оказалась на уровне 25,20 грн/$, максимальная - на 25,60 грн/$. Ее выкуп производится в рамках 24,90-25,20 грн/$.

Фото: ubr.ua

Завтрашние прогнозы банкиров напрямую связаны с ситуацией на рынке гособлигаций. "Скорее всего, 4 сентября межбанк будет открываться достаточно широко - в рамках 25,20-25,28 грн/$. Если будут активные продажи доллара нерезидентами под покупки гривневых ОВГЗ, то гривна укрепиться. Если зайдет не очень много валюты - котировки постоят рядом с текущими диапазонами", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Эксперты держат в голове также предстоящие выплаты Минфина по ранее совершенным размещениям бумаг. Однако надеются на то, что их не станут выводить из страны с конвертацией гривны на межбанке.

"Завтра будет гасится гривневых бумаг на 6,5 млрд грн. Скорее всего, эти средства будут ждать следующего аукциона. Плюс Минфину предстоит крупный платеж по купону реструктуризированных евробондов - $1,1 млрд. Но это уже внешний долг, который не завязан напрямую на межбанк", - рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Ранее "Страна" разбиралась, что сегодня происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

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