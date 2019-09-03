В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике впервые исследовали амфибий. Об этом сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.

Сообщается, что результаты своих радиобиологических исследований, проведенных в июне этого года на территории зоны отчуждения, на 20-м Европейском конгрессе герпетологов представила студентка Университета Павии (Италия) Стелла Корона.

Предметом исследования были бесхвостые амфибии водоемов северного следа радиоактивных осадков. Основное внимание было сосредоточено на фенотипических и генетических последствиях облучения и воздействия радионуклидов на популяцию.

Заповедник полностью обеспечивал проведение этих исследований, в том числе, в научной части. Соавторы доклада - Денис Вишневский, Сергей Обризан.

Скриншот: Facebook/ Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали обитающих в зоне отчуждения хищных пауков.

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