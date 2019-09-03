В среду, 4 сентября, в Украине ощутимо похолодает, жара задержится только во востоке и юго-востоке страны. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 4 сентября на севере, западе, в центральных областях - до Одесской - прорвется полоса низкой температуры воздуха. Днем ожидается +17+24 градуса, местами и ниже. А на востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской области еще будет сухо и жарко, +26...+32 градуса.

"Похолодание принесет атмосферный фронт. Он приведет дожди на Правобережье", - отметила Наталья Диденко.

По ее словам, в Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м /с.

"Кстати, такой метеопрыжок может немного стукнуть по голове и сосудам, не пугайтесь - это все погода. В дальнейшем температура воздуха выровняется, холод еще не пустим, потому что арбузы еще надо доесть", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" публиковала прогноз погоды в Украине до конца недели.

Также мы писали о том, в каких районах и областях Украины в среду пройдут дожди и ударят грозы.