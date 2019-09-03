"Почему нет джингла?" "Янукович" из "Квартала 95" рассказал, как Зеленский отреагировал на шутки о президенте
Актер "Квартала 95", а также школьный приятель и свидетель Владимира Зеленского на его свадьбе Александр Пикалов рассказал, как президент отреагировал на первый концерт бывших коллег в обновленном составе.
Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".
На вопрос журналиста, пытается ли Зеленский влиять на юмор команды, Пикалов ответил отрицательно.
По словам актера, который в Квартале известен, как исполнитель роли Виктора Януковича, действующий президент только прокомментировал технические детали шоу.
"После эфира звонил. Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе по отношению к нему или Богдану. Он спросил, почему нет джингла (песни, которой обычно открывается программа. - Ред.). Чисто технические вопросы его интересовали. Он позвонил Жене (Кошевому, aka "Лысый" - Ред.), сказал: "А чего там не так, там не так?" - сказал Пикалов.
Видео: YouTube/ Українська правда
По словам актера, Зеленский отслеживает передачи, потому что "это наш общий продукт".
Также Пикалова спросили, ранят ли, по его мнению, шутки квартальцев в адрес президента?
"Думаю, да, немножко кольнуло. Но назвался груздем, полезай в кузов", - ответил Пикалов.
Ранее "Страна" рассказывала, как "Квартал 95" шутил о президенте на концерте в Одессе.
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