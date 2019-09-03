Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд законопроект Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию Украины, который даст возможность парламенту назначать своих уполномоченных в отдельных сферах (№1016). Об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что Рада включила в повестку дня сессии и направила на заключение Конституционного суда Украины президентский проект закона об уполномоченных Верховной Рады Украины. За это решение проголосовали 298 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Напомним, этим законопроектом Зеленский предлагает ряд изменений в ст. 85 и 101 Конституции Украины относительно уполномоченных Верховной Рады. Речь идет о возможности для парламента назначать своих уполномоченных в отдельных сферах.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Напомним, Рада направила в КСУ закон о сокращении парламента до 300 нардепов и переходе на пропорциональную систему выборов.

Также мы писали, что Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для нардепов. "За" - 373 голоса.