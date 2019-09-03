Конституционный суд не смог принять решения по закону о люстрации: "За" отдали только 8 голосов при 10 необходимых.

Как сообщили "Стране" в пресс-службе Конституционного суда, решение не было вынесено, слушание в производстве перенесли. О дате будет сообщено позже.

Отметим, что перед сегодняшним заседанием предыдущее рассмотрение Конституционным судом закона о люстрации проходило в начале июля, то есть перерыв между заседаниями составил около двух месяцев.

Между тем, дело рассматривается Конституционным судом более 4 лет, он должен установить соответствие основному закону ряда статей Закона "Об очистке власти". В июле КС в очередной раз перенес решение по поводу люстрации. "Страна" подробно писала о том, как Конституционный суд намерен отменить закон о люстрации.

Также мы писали, что Свобода, Правый сектор и партия Порошенко в июле митинговали против отмены люстрации под Конституционным судом в Киеве.