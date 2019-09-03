Во вторник, 3 сентября, в Днепропетровской области полицейские вызволили мужчину, которого собственная мать держала на цепи, чтобы получать его пенсию. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.

Сообщается, что событие произошло в Солонянском районе Днепропетровском области. Местные жители позвонили в полицию и сообщили, что их соседка держит на цепи собственного сына. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 36-летнего с группой инвалидности родственники удерживали его для получения пенсии.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции. Мужчину освободили и доставили в больницу.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, в селе под Сумами отец держал на цепи больного сына, о чем знали соседи.

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