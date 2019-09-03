В связи с началом учебного года экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вспомнила, как несладко ей приходилось в школе из-за комплексов. Пост-исповедь певица опубликовала в своем Instagram вместе с детским фото.

Седокова призналась, что не пользовалась популярностью среди одноклассников и поэтому сильно расстраивалась.

"В школе я была уродом. Изгоем и самой непопулярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами", - написала поп-звезда.

Фото: Instagram/ annasedokova

Однако сегодня, глядя на свои старые фото, певица понимает, что была вполне милой.

"Наверное, сказалась бедность, в которой мы жили, отсутствие шмоток, музыкальная школа и народный ансамбль вдобавок. Ну и мама-учительница, из-за которой меня все считали предательницей, словно я возвращаюсь домой и маме все рассказываю. Из за этого я никогда и ни о чем маме не рассказывала", - объяснила причины своих детских комплексов Седокова.

По ее словам, она ненавидела школу, как школа ненавидела ее. А затем обратилась к подписчицам, которые оказались в похожей ситуации.

"У тебя есть одна знакомая , которая из самого гадкого утенка после школы превратилась в девушку, которой каждый день говорят на улицах, что любят! И не только на улицах. Ты им еще покажешь! Я в тебя верю", - подбодрила других гадких утят знаменитость.

Ранее "Страна" публиковала откровенные фото Седоковой, на которых она демонстрирует внушительный бюст.

Мы также показывали видео певицы, в котором она предстала в сексуальном БДСМ-образе и совсем не похожа на одинокую грустную школьницу.