Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил своим советником Дмитрия Кавуна, заместителя прокурора Одесской и Харьковской областей во времена Виктора Януковича. Об этом свидетельствует информация на сайте МВД.

Ожидается, что сферой деятельности Кавуна будет координация работы подразделений министерства в Харьковской области. Среди задач - преодоление преступности и коррупции в регионе.

Отметим, что Кавуну ранее приписывали тесные отношения с генпрокурором Пшонкой. После Майдана он был люстрирован. А в конце прошлого года экс-прокурор засветился в партии "Наши" Евгения Мураева.

Супруга Дмитрия Ольга Кавун баллотировалась на выборах в Раду по списку "Слуги народа", но позже ее из него вычеркнули.

Дмитрий Кавун. Фото: mvs.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, почему Авакова оставили министром внутренних дел.

Также мы сообщали, что Зеленский предложил забрать Нацгвардию у Авакова и переподчинить ее себе.