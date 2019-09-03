В московском аэропорту "Шереметьево" 3 сентября два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте People in aviation (Люди в авиации).

Как передают авторы микроблога, пустой борт Royal Flight и самолет "Аэрофлота", летевший в Пекин, не разъехались на полосе и зацепились крыльями.

Скриншот: Twitter/ people_aviation

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.



Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1 — People in aviation (@people_aviation) September 3, 2019

В результате инцидента никто не пострадал, всех пассажиров быстро эвакуировали.

Пассажиры рейса "Аэрофлота" будут отправлены в столицу КНР другим самолетом.

1 сентября "Страна" писала, что в Канаде во время авиашоу во время выполнения трюков разбился небольшой легкомоторный самолет. Находившийся в кабине пилот не выжил.

Мы также рассказывали, что в Украине начали разрабатывать орбитальный космический самолет.