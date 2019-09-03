Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко поделился своим мнением относительно нынешних отношений Украины с Россией. Украинца цитирует русская служба BBC.

"Вы знаете, у меня много друзей из России. Я дружил с ними с детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах. А от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной… Я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что наверху идет какая-то дележка. Но, честно говоря, это не мое дело и я не хочу туда лезть и что-то комментировать", - отметил Ломаченко.

Напомним, 31 августа украинец провел бой в Лондоне и решением судей победил британца Люка Кэмпбелла, завоевав титул WBC.

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