Во вторник, 3 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 25,25 грн/$1 с 25,2875 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,24-25,26 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 3 сентября снизился до 25,3064 грн/$1 с 25,2531грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 4 сентября 2019 года.

100 долларов США - 2529,6865

100 евро - 2766,7181

10 российских рублей - 3,7809

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 30 августа составил 377.2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $294 млн.

Напомним, "Страна" писала о том, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

Также мы сообщали, что украинцы в августе купили почти на 100 млн долларов больше валюты, чем продали.