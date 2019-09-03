Анализ мочи и тест на беременность. НСЗУ опубликовала список бесплатных лабораторных исследований для украинцев
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) привела перечень бесплатных лабораторных диагностических исследований и быстрых тестов, которые можно сделать в Украине. Список появился сегодня на сайте ведомства.
Сделать полностью бесплатные анализы и тесты (в том числе и без трат на расходные материалы) могут только пациенты, подавшие декларацию об обслуживании у врача первичного звена.
Список анализов включает 4 лабораторные исследования и 4 быстрых теста.
- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.
- Общий анализ мочи.
- Глюкоза крови.
- Общий холестерин.
- Быстрый тест на беременность.
- Быстрый тест на тропонин.
- Быстрый тест на ВИЧ.
- Быстрый тест на вирусный гепатит.
При необходимости проведения лабораторных исследований врач должен выписать направление на анализ и послать пациента в лабораторию либо к поставщику этой услуги, с которым заведение заключило договор о сотрудничестве. Это может быть лаборатория как коммунального, так и частного заведения.
Вакуумную пробирку (вакутайнер) для анализа крови, перчатки, спиртовую салфетку, вату, спирт, шприц, контейнер для сбора мочи пациенту не нужно приносить с собой или оплачивать дополнительно.
Узнать, где можно получить контейнер для сбора мочи, можно на приеме у врача, в кабинете забора анализов или в лаборатории.
Быстрые тесты на вирусы, беременность, глюкозу крови и тропонины можно пройти на приеме у врача или в манипуляционном кабинете. Каждое учреждение этот процесс организует по-своему.
Если от пациента требуют деньги за проведение названных исследований, можно сообщить об этом в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 1677.
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