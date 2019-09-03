Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) привела перечень бесплатных лабораторных диагностических исследований и быстрых тестов, которые можно сделать в Украине. Список появился сегодня на сайте ведомства.

Сделать полностью бесплатные анализы и тесты (в том числе и без трат на расходные материалы) могут только пациенты, подавшие декларацию об обслуживании у врача первичного звена.

Список анализов включает 4 лабораторные исследования и 4 быстрых теста.

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Общий анализ мочи. Глюкоза крови. Общий холестерин. Быстрый тест на беременность. Быстрый тест на тропонин. Быстрый тест на ВИЧ. Быстрый тест на вирусный гепатит.

При необходимости проведения лабораторных исследований врач должен выписать направление на анализ и послать пациента в лабораторию либо к поставщику этой услуги, с которым заведение заключило договор о сотрудничестве. Это может быть лаборатория как коммунального, так и частного заведения.

Вакуумную пробирку (вакутайнер) для анализа крови, перчатки, спиртовую салфетку, вату, спирт, шприц, контейнер для сбора мочи пациенту не нужно приносить с собой или оплачивать дополнительно.

Узнать, где можно получить контейнер для сбора мочи, можно на приеме у врача, в кабинете забора анализов или в лаборатории.

Быстрые тесты на вирусы, беременность, глюкозу крови и тропонины можно пройти на приеме у врача или в манипуляционном кабинете. Каждое учреждение этот процесс организует по-своему.

Если от пациента требуют деньги за проведение названных исследований, можно сообщить об этом в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 1677.

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