Бюро финансовых расследований должно стать органом, в котором будут концентрироваться расследования всех преступлений в сфере публичных финансов и хозяйствования.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") рассказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

"Бюро финансовых расследований - это орган, создающийся вместо налоговой милиции, которая ликвидируется, а также принимающий на себя функции Министерства внутренних дел по расследованию преступлений в сфере публичных финансов и функции СБУ по расследованию этих самых преступлений", - рассказал Гетманцев.

Он добавил, что вместо нескольких правоохранительных органов, с которыми сейчас приходится сталкиваться представителям бизнеса, будет один, который сможет задавать вопросы бизнесу по определенным нарушениям со стороны достаточно важных, чувствительных сфер.

"Соответственно, мы меняем подследственность, придаем этому органу полномочия по расследованию", - рассказал Гетманцев.

Отметим, что 30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 1208 "О Бюро финансовых расследований", автором которого является Даниил Гетманцев. Сейчас текст законопроекта и сопроводительные документы к нему на сайте парламента отсутствуют.

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