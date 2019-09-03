В Финляндии президент страны Саули Ниинистё изменил подход к жизни из-за борьбы с глобальным потеплением. Об этом он сообщил в интервью Yle.

Так, президент Финляндии сам перешел на геотермальное отопление дома из-за глобального потепления, а также при покупке электроники стал обращать внимание не на цену и мощность, а на то, где вещь сделана и сколько электроэнергии она потребляет.

Сообщается, что канцелярия президента намерена сократить свой углеродный след на две трети с 2016 до 2024 года. Сам Ниинистё считает, что это нетрудно, и хочет еще сильнее сократить уровень выбросов канцелярии. Он надеется, что и министерства Финляндии возьмут пример с канцелярии.

Напомним, ООН призвала людей меньше есть красного мяса, чтобы остановить потепление.

Также мы писали, что ученые требуют высадить триллион деревьев, чтобы спасти Землю от глобального потепления.