Официально подтверждено, что первым соперником украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе станет непобежденный голландский боксер Тайрон Спонг. Об этом сообщил сопромоутер украинского боксера Эдди Хирн в своем Twitter.

"Официально. Поединок Усик - Спонг состоится 12 октября на Wintrust Arena (Чикаго). В прямом эфире его покажет стримминговая компания DAZN", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Спонг 31 августа провел поединок с эквадорцем Джейсоном Минди. Спонг нокаутировал соперника во втором раунде и после этого стал соперником Усика.

Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 - нокаутом). В июне Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Александра Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Мы уже писали о том, что сначала стала известна дата первого поединка Усика в супертяжелом весе.