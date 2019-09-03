Билеты на все домашние игры "Шахтера" в групповом этапе Лиги Чемпионов поступили в свободную продажу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Приобрести билеты можно в кассах ОСК "Металлист" в Харькове, а также онлайн на shakhtar.com.

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Первую домашнюю встречу новой Лиги Чемпионов подопечные Луиша Каштру проведут против "Манчестер Сити" в среду 18 сентября.

Вторая домашняя игра "горняков" состоится во вторник, 22 октября, против "Динамо Загреб". Еще одну домашнюю встречу они проведут против "Аталанты" (11 декабря).

Фото: instagram.com/fcshakhtar

Как сообщала "Страна", появился календарь игр "Динамо" и "Александрии" в групповом турнире Лиги Европы. Киевляне первый поединок проведут на НСК "Олимпийский" против шведского "Мальме", 19 сентября.

Александрийцы домашние встречи проведут во Львове. Первая игра там состоится 3 октября против "Гента".

Напомним, что в Киеве начался тренировочный сбор футбольной сборной Украины перед играми с Литвой и Нигерией.



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