В среду, 4 сентября, во многих регионах Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, которые обойдут стороной только юго-восток. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, завтра будет сухо, солнечно и разве что немного облачно в Харькове, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. В остальных областях покапают небольшие дожди и прокатятся грозы.

Фото: meteo.gov.ua

На Правобережье (кроме южного региона) столбики термометров днем не поднимутся выше +22...+24 градусов Цельсия. А на юге и Левобережье воздух прогреется до +25...+29 градусов.

Ночью похолодает до +11...+15 на западе и севере и до +15...+19 в центре, на юге и востоке.

В Киеве 4 сентября будет немного дождить. Дневная температура составит +20...+22 градуса. Ночью она опустится до +13...+15.

Ранее "Страна" предупреждала, что 3 сентября в отдельных областях Украины до конца суток ожидаются гроза и шквалы.

Также мы давали прогноз погоды до конца первой недели осени.