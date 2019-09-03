В сезоне-2019/2020 право выступать в Юношеской лиге УЕФА получили юношеские команды (игроки до 19 лет) "Шахтера" и "Динамо" Киев.

Во время жеребьевки в Ньоне (Швейцария) 3 сентября определились их оппоненты. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Начнем с того, что юниоры "Шахтера" (как представители клуба, который попал в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА) имена своих оппонентов узнали еще 29 августа, когда в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.

"Горняки" будут выступать в квартете с английским "Манчестер Сити", хорватским "Динамо" и итальянской "Аталантой". Первый тур запланирован на 17-18 сентября.

"Динамо" U19 (поскольку взрослая команда в Лигу чемпионов не пробилась) в Юношеской лиге УЕФА получило пропуск в "параллельный путь" - для чемпионов стран в соответствующей возрастной категории, которые будут соревноваться в матчах на вылет. Сегодняшняя жеребьевка решила, что "Динамо" 2-го и 23 октября в первом раунде сыграет с "Шкендией" из Северной Македонии.

Первый поединок "бело-синие" проведут дома. В случае успеха на втором этапе киевлян 6-го и 27 ноября ожидают матчи с победителем пары "Богемианс" (Ирландия) - ПАОК (Греция). Первую игру динамовцы также проведут на своем поле.

В прошлом сезоне в Юношеской лиге УЕФА нашу страну также представляли "Шахтер" и "Динамо".

Дончане не смогли пройти групповой этап, а "Динамо" остановилось в 1/8 финала.

Как сообщала "Страна", Евгений Коноплянка прокомментировал свой переход в донецкий Шахтер. "Шахтер захотел меня больше, чем другие клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба", - сказал Евгений.

Напомним, что в Киеве начался тренировочный сбор команды Шевченко перед играми с Литвой и Нигерией.