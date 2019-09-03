В августе текущего года украинцы купили на $97 млн валюты больше, чем продали. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Сообщается, что объем покупки валюты второй месяц подряд превышает объем продажи, та вот в июне и мае украинцы больше продавали валюты, чем покупали. В целом с начала 2019 года население продало валюты на $56,4 млн больше, чем купило.

Также известно, что в августе по сравнению с июлем украинцы уменьшили покупку валюты на 5,1% % - до $1,424 млрд, продажу - на 5,7%, до $1,327 млрд.

Напомним, в июле на наличном валютном рынке чистая покупка валюты населением превысила продажу на 93,7 млн долларов. Украинцы продали 1 407,7 млн долларов и купили 1 501,4 млн долларов.

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