4 сентября НБУ поднял курс доллара на 4 копейки - до 25,30 грн. В обменках доллар утром покупают за 25,18 грн, продают за 25,22 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,95 до 25,1 грн, продают по 25,23-25,5 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется

Курс доллара 4 сентября

Курс НБУ сегодня - 25,30 грн, то есть доллар подорожал на 4 копейки по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 25,24 грн - покупка и 25,26 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 25,18 грн, средняя продажа - 25,22 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,95 до 25,1 грн, продажа по 25,23-25,5 грн.

Прогнозы

В сентябре ожидается постепенное укрепление национальной валюты. Доллар по 25 гривен можно считать нижним порогом для регулятора в этот период.

Напомним, в последнюю рабочую пятницу августа доллар в обменниках можно было купить по 25,20 гривен, а на межбанке котировки закрытия оказались на уровне 25,13/25,16.

Финансисты ожидают, что осень начнется спокойно: межбанк будет в рамках 25,10-25,18 грн/$.