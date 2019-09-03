В отдельных областях Украины до конца суток 3 сентября ожидается гроза и шквалы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По сообщению Гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 3 сентября в Киеве и Киевской области гроза, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, 3 сентября в Западном регионе, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Как сообщала "Страна", синоптики дали прогноз погоды до конца недели. 4 сентября по всей территории Украины, кроме восточной части и Приазовья, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +19...+26 градусов.

Отметим, что Наталья Диденко предупредила, что вопреки прогнозу на запад Украины идут ливни и град.