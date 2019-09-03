Синоптики ждут в Украине грозы и шквалы до конца суток 3 сентября
В отдельных областях Украины до конца суток 3 сентября ожидается гроза и шквалы.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"По сообщению Гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 3 сентября в Киеве и Киевской области гроза, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в опубликованном сообщении.
Кроме того, 3 сентября в Западном регионе, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.
Как сообщала "Страна", синоптики дали прогноз погоды до конца недели. 4 сентября по всей территории Украины, кроме восточной части и Приазовья, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +19...+26 градусов.
Отметим, что Наталья Диденко предупредила, что вопреки прогнозу на запад Украины идут ливни и град.