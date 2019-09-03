Сотрудники патрульной полиции задержали во Львове 40-летнего местного жителя, который угрожал заряженным пистолетом посетителям клуба.

Об этом сообщает на Facebook пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

Вчера около 23 часов патрульным поступил вызов. Заявитель рассказал, что на улице Вороного замечен нетрезвый мужчина с предметом, похожим на пистолет с глушителем. На вызов отправились экипаж роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) и патруль Галицкого района.

Поддерживая связь с заявителем, полицейские установили, что мужчина зашел в клуб на улице Чайковского. В это время поступило сообщение, что на упомянутой улице неизвестный с пистолетом угрожает убить семью с ребенком и наставляет на них оружие.

Бойцы ТОР зашли в заведение и быстро повалили мужчину на землю, разоружили и надели на него наручники. Нарушитель даже не успел оказать сопротивления.

Задержанным оказался 40-летний львовянин. Его пистолет был в боевой готовности, патрон отправлен в патронник. Оружие оказалось со спиленной маркировкой и присоединенным глушителем. Также у задержанного изъяли 2 магазина по 8 патронов, раскладной нож и рукавицу.

Скриншот: Facebook/ lvivpolice

Как выяснилось, мужчина угрожал еще около 10 людям, причем все они написали заявления.

Задержанные доставлен в изолятор временного содержания в городе Обухов. Его действия квалифицируются по по ч.4 ст.296 УК (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка с применением огнестрельного или холодного оружия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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