До конца вторника, 3 сентября, Министерство финансов Украины выплатит $661,34 млн по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям), выпущенным в 2015 году со сроком погашения в 2019-м, и погасит $444,36 млн процентов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, до конца дня будут совершены платежи по погашению облигаций внешнего госзайма в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по ОВГЗ, выпущенных в 2015 году и со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр). Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых.

Напомним, за июль-2019 госдолг Украины вырос на $2 миллиарда.

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