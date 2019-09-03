3 сентября в Париже похитили дорожный знак с приписываемым британскому уличному художнику Бэнкси граффити, который стоял у въезда в подземную парковку Центра Помпиду. Об этом сообщается в Twitter музея.

Представители Центра Помпиду рассказали журналистам, что уже написали заявление о краже с территории комплекса и нанесении ущерба. Также они отметили, что не являются владельцами пропавшего предмета искусства.

Речь идет о дорожном указателе, на задней стороне которого нарисована крыса в повязке. Граффити появилось 25 июня 2018 года, а уже на следующий день его снимок был опубликован в официальном Instagram Бэнкси.



Скриншот и фото: Twitter/ CentrePompidou

В пресс-службе Центра Помпиду предполагают, что злоумышленники спилили металлический указатель.

Бэнкси - псевдоним английского андерграундного автора граффити, политического активиста и режиссера, который уже много лет сохраняет анонимность. Он оставляет на улицах крупных городов граффити, нередко с политическим подтекстом. А затем сообщает о своем авторстве в Instgram.

Напомним, зимой в Париже уже крали другую знаменитую работу Бэнкси - черную дверь с белым силуэтом в балахоне.

Ранее "Страна" рассказывала о громком случае с картиной Бэнкси, которая самоуничтожилась после ее продажи за $1,4 млн.