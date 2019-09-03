Новое правительство Украины, за которое во время первого заседания 29 августа проголосовала Верховная Рада 9 созыва, - самое молодое в Европе по среднему возрасту его членов. Об этом пишет Deutsche Welle.

Средний возраст нового Кабмина Украины составляет 39 лет, что делает наше правительство самым молодым в Европе. Ближе всего к нему правительство Армении, его средний возраст - 40 лет. Также Кабмин Украины на 6 - 10 лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси, на 20 лет моложе, чем министры в Испании или Португалии. Во Франции средний возраст чиновников 56 лет.

Самый молодой Украинский чиновник - 28-летний вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В Европе есть один министр его же возраста - это глава эстонского Министерства экономики Виргиниус Синкявичус.

По мнению немецкого политолога Андре Гертелю, такое омоложение власти соответствует запросу украинского общества и дает шансы на новую динамику реформ.

Напомним, по данным политолога, 90% членов Кабмина Гончарука работало с правительствами Яценюка и Гройсмана.

Также мы писали о том, как прошло первое заседание Кабмина Гончарука.