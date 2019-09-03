Германия выделила один миллион евро для поддержки украинцев, пострадавших от войны на Донбассе. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство Германии в Украине.

В посольстве сообщили, что Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Управление верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев (УВКБ ООН). В этом году страна выделила грант в размере 1 миллиона евро.

Благодаря материальной помощи УВКБ ООН сможет продолжать свои мероприятия, направленные на поддержку людей на востоке Украины, страдающих от конфликта с обеих сторон линии разграничения. Среди этих мероприятий можно назвать ремонт и подготовку к зиме поврежденных или разрушенных жилищ в зоне конфликта, социальную поддержку общин, принявших внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры на пунктах пересечения линии разграничения. Также деньги пойдут на консультирование пострадавших в ходе конфликта при решении административных и юридических вопросов.

Германия вместе с ЕС являются главными партнерами Украины по объемам финансирования гуманитарных проектов. С 2014 года их размер составил более 110 млн евро. В текущем году на гуманитарную помощь партнерами выделено 17 млн ​​евро.

Напомним, в прошлом году Кабинет министров изменил процедуру получения помощи внутренними переселенцами.

Ранее "Страна" писала, что в 2019 году в Украине сократилось количество официальных переселенцев из Донбасса и Крыма по сравнению с прошлым годом.