Германия выделила миллион евро на поддержку пострадавших на Донбассе
Германия выделила один миллион евро для поддержки украинцев, пострадавших от войны на Донбассе. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство Германии в Украине.
В посольстве сообщили, что Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Управление верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев (УВКБ ООН). В этом году страна выделила грант в размере 1 миллиона евро.
Благодаря материальной помощи УВКБ ООН сможет продолжать свои мероприятия, направленные на поддержку людей на востоке Украины, страдающих от конфликта с обеих сторон линии разграничения. Среди этих мероприятий можно назвать ремонт и подготовку к зиме поврежденных или разрушенных жилищ в зоне конфликта, социальную поддержку общин, принявших внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры на пунктах пересечения линии разграничения. Также деньги пойдут на консультирование пострадавших в ходе конфликта при решении административных и юридических вопросов.
Германия вместе с ЕС являются главными партнерами Украины по объемам финансирования гуманитарных проектов. С 2014 года их размер составил более 110 млн евро. В текущем году на гуманитарную помощь партнерами выделено 17 млн евро.
Напомним, в прошлом году Кабинет министров изменил процедуру получения помощи внутренними переселенцами.
Ранее "Страна" писала, что в 2019 году в Украине сократилось количество официальных переселенцев из Донбасса и Крыма по сравнению с прошлым годом.