Члены Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации на заседании 3 сентября утвердили повышение граничных тарифов на почту, включая отправку посылок. Ожидается, что больше всего подорожает отправка посылки в пределах области. Это произойдет со следующего года.

По данным LIGA.Tech, повысить тарифы предложили из "Укрпочты".

С 2020 года предельные тарифы на услуги почтовой связи будут повышены следующим образом:

1. пересылка письменной корреспонденции:

неприоритетный простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г - на 1,00 грн (12,5%);

приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г - на 1,00 грн (10,0%);

бандероль простая неприоритетные массой до 250 г - на 1,50 грн (12,5%);

бандероль простая приоритетная массой до 250 г - на 1,50 грн (10,0%);

бандероль простая неприоритетная массой до 1000 г (пересылки отечественной продукции книгоиздательства) - на 2,70 грн (12,5%);

за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу - на 1,00 грн (12,5%);

2. пересылки посылок без объявленной ценности:

посылка в пределах Украины - на 4,00 грн (22,7%);

посылка в пределах области - на 3,00 грн (29,4%)

Как сообщала "Страна", с 1 июля каждое физлицо должно уплатить налог на добавленную стоимость (НДС), если стоимость товаров в посылке, доставленной из-за рубежа, суммарно превышает 100 евро. Раньше такой лимит составлял 150 евро.

Мы разбирались, как новые налоги на посылки изменят ценник интернет-шопинга.