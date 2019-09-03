Объявлен шорт-лист одной из самых престижных мировых премий по литературе, имя победителя будет объявлено 14 октября. Об этом сообщает ВВС Украина.

Шорт-лист Букеровской премии в 2019 году выглядит так:

Маргарет Этвуд - The Testaments; Салман Рушди - Quichotte; Люси Эллманн - Ducks, Newburyport; Бернардин Эрнесто - Girl, Woman, Other; Чигози Обиома - An Orchestra of Minorities; Элиф Шафак - 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World.

Отмечается, что Этвуд и Рушди ранее уже становились лауреатами Букеровской премии - в 2000 и 1981 годах соответственно. А роман Маргарет Этвуд The Testaments - это продолжение антиутопии "Рассказ служанки", которая стала основой одноименного сериала стримингового сервиса Hulu.

Букеровская премия считается одной из самых престижных премий в мире англоязычной литературы. Ежегодно ею отмечают лучшие романы, написанные на английском языке.

Напомним, в прошлом году спецжюри международной литературной Букеровской премии отобрало лучших авторов, получивших награды за последние 50 лет.

Также мы писали, что Ольга Токарчук, польская писательница с украинскими корнями, стала обладателем международной Букеровской премии-2018 за роман "Полеты".