Временные опоры строящегося в столице Подольско-Воскресенского мостового перехода (так называемого моста на Троещину) уже почти полностью разобраны. Об этом сообщает сайт Центра транспортных стратегий.

Как предает ЦТС, продолжается демонтаж двух опор до уровня моста. А остальные временные опоры, как видно на фото, уже разобраны до этого уровня.

Фото: cfts.org.ua

К демонтажу временных опор на мосту строители приступили в начале августа. Следующий этап работы - соединение винтами арки и консольных плит моста. После этого временные опоры будут демонтированы окончательно. Уже полностью выполнена одна из наиболее технологически сложных частей строительства - замыкание арки.

Как ранее писала "Страна", в мае на Подольско-Воскресенском мосту, который строится почти с начала независимости Украины, рухнул кран.

Мы также рассказывали, что 2 августа в Киеве обрушилась часть Паркового пешеходного моста, ведущего на Труханов остров.