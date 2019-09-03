Апелляционный суд не разрешил Генпрокуратуре арестовать имущество Ющенко
Киевский апелляционный суд отклонил еще одну жалобу Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда Киева, которым не было арестовано имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.
Об этом говорится на странице Виктора Ющенко в Facebook.
"Соответствующее решение суд принял в понедельник. Представители ГПУ обжаловали в апелляционной инстанции решение следователя-судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого. При этом параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении им также было отказано уже другим судьей", - написал Ющенко.
Он добавил, что в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на его имущество.
Также в сообщении приводятся слова адвоката экс-президента Виталия Наума, который заявил, что Генрокуратура оказывала давление на судей для удовлетворения апелляции.
"Накануне апелляционного рассмотрения ГПУ слила информацию в СМИ о том, что ГПУ обратилась в Высший совет правосудия о привлечении судей Печерского райсуда к дисциплинарной ответственности в связи с тем, что они отказываются удовлетворять их ходатайство о наложении ареста на имущество Ющенко", - рассказал адвокат.
Фото: facebook.com/president.ukraine
В июне ГПУ выдвинула Ющенко подозрение по ст.191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины по делу о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности. Экс-президента обвиняли в том, что он действовал в сговоре с Януковичем. Сумма растраты, которая фигурирует в деле - 540 млн грн.
Печерский районный суд Киева дважды отказал следователю ГПУ в ходатайстве об аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко.