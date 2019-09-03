Киевский апелляционный суд отклонил еще одну жалобу Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда Киева, которым не было арестовано имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом говорится на странице Виктора Ющенко в Facebook.

"Соответствующее решение суд принял в понедельник. Представители ГПУ обжаловали в апелляционной инстанции решение следователя-судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого. При этом параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении им также было отказано уже другим судьей", - написал Ющенко.

Он добавил, что в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на его имущество.

Также в сообщении приводятся слова адвоката экс-президента Виталия Наума, который заявил, что Генрокуратура оказывала давление на судей для удовлетворения апелляции.

"Накануне апелляционного рассмотрения ГПУ слила информацию в СМИ о том, что ГПУ обратилась в Высший совет правосудия о привлечении судей Печерского райсуда к дисциплинарной ответственности в связи с тем, что они отказываются удовлетворять их ходатайство о наложении ареста на имущество Ющенко", - рассказал адвокат.

Фото: facebook.com/president.ukraine

В июне ГПУ выдвинула Ющенко подозрение по ст.191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины по делу о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности. Экс-президента обвиняли в том, что он действовал в сговоре с Януковичем. Сумма растраты, которая фигурирует в деле - 540 млн грн.

Печерский районный суд Киева дважды отказал следователю ГПУ в ходатайстве об аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко.