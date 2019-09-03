Сегодня 373 народных депутата проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2010 года. Из Конституции убрали фразу, что депутатам гарантируется неприкосновенность, а также, что они не могут быть привлечены к уголовной ответственности или задержаны без согласия Рады.

"Страна" уже публиковала шесть главных вопросов об отмене депутатской неприкосновенности, а теперь мы собрали мнения в соцсетях.

"Депутату не нужна неприкосновенность"

Экс-нардеп и юрист Мустафа Найем написал, что рад отмене неприкосновенности и что ему она была не нужна.

"Очень рад. С 1 января 2020 года народные депутаты перестанут быть неприкосновенными и будут пользоваться всеми "благами" правосудия на равных со всеми остальными гражданами. Верховная Рада окончательно приняла закон об ограничении депутатской неприкосновенности. Для понимания, это обещали сделать уже двадцать лет назад, с 1997 года. Надеюсь, на этот раз никакой апокалипсис этому не помешает.

А насчет репрессий все очень просто. Виктору Януковичу ничего не мешало преследовать кого угодно, независимо от степени святости и неприкосновенности.

В конце-концов, никто никого идти в депутаты не заставляет. Это личный выбор, а не обязаловка. Боишься давления - не иди в депутаты. Воруешь - не иди в депутаты. "Сложный" бизнес - не иди в депутаты. Или строй чистый бизнес и добро пожаловать. А если ты не боишься, у тебя честное имя, за тобой нет коррупционного шлейфа и хватает смелости себя отстаивать, иди в депутаты. Тебе не нужна неприкосновенность. Мне, например, она была не нужна", - написал Мустафа Найем.

"Рад и приветствую"

Обрадовался и мэр Киева Виталий Кличко. Он поддержал решение по снятию с депутатов неприкосновенности.

"Друзья! Сегодня Верховная Рада сняла наконец депутатскую неприкосновенность. Я рад и приветствую это решение. Ведь не секрет, что многие люди шли в парламент, чтобы лоббировать свои интересы, защищать свой бизнес, прячась за депутатской неприкосновенностью. Депутаты должны иметь такие же права, как и обычные граждане Украины, а не быть особой кастой!

Украинцы уже давно требовали снять неприкосновенность с депутатов. Чтобы в политику, в парламент люди шли защищать не свой бизнес, а интересы граждан, которые их избрали", - написал мэр столицы на своей странице в Facebook.

"Немало минусов и один важный плюс"

Другие были скептичнее. Главный редактор "Страны" Игорь Гужва написал, что у отмены неприкосновенности в наших украинских условиях есть немало минусов, но есть и важный плюс.

"У отмены неприкосновенности в наших украинских условиях есть немало минусов. У власти появляется намного больше возможностей давить на депутатов.

Конкретный пример - если б депутатскую неприкосновенность отменили в 2016 году, то Александр Онищенко не издавал бы книгу Петр Пятый, а сидел бы в тюрьме, так как просто не успел бы выехать за границу.

Но есть как минимум один важный плюс. Партии прекратят набирать в свои списки за бабки всякий токсичный сброд. В Раду будут выдвигать тех, кто готов именно к политической деятельности. Вся капитализация которых - это доверие к ним избирателей. И которым поэтому не будет смысла идти на договорняки, разменивая принципиальные для избирателей позиции на какие-то плюшки".

"Могут начаться посадки неугодных"

Телеведущий Дмитрий Спивак написал, что опасается, что за этим может стоять не столько борьба с коррупционерами, сколько посадка неугодных, в том числе и представителей СМИ.

"Ну что, ребята? То, о чем так долго спорили большевики, меньшевики и те, кто посредине - свершилось! Народные депутаты теперь прикосновенны. Очень даже прикосновенны. Казалось бы, прекрасная новость. С одной стороны таки да. Вся страна в эйфории и аплодирует стоя. Теперь, мол, начнется борьба с коррупцией и посадки. Я - За. Однако, в условиях монобольшинства и тотального контроля над силовиками, это решение приобретает иные краски. Не знаю, как насчет реальной борьбы с элитной коррупцией, но наезды на неугодных, в том числе СМИ, и посадки инакомыслящих могут действительно начаться. Не хотелось бы.

Кстати, о борьбе с коррупцией и пресловутой неприкосновенности. Задумайтесь, Друзья. Свинарчук, Грановский, Омелян, Коболев, Кравцов, Вецкаганс, Новак, "бриллиантовые прокуроры", министры, таможенники, руководители экоинспекции или Укрзема, налоговики, высокопоставленные "крышеватели" контрабанды в погонах и другие одиозные персонажы, системно грабящие страну, разве неприкосновенны перед Законом? Нет.

Так почему же их никто не трогает? Почему нет и намека на посадки? Разве по этим ведомствам нет криминальных производств и задокументированных преступлений? Есть. И много. В том числе, и я передавал массу документов в правоохранительные и антикоррупционные органы. Ну и? Что-то мешает, кроме собственных Фаберже? Более того, многие из них вообще могут сохраниться на своих должностях или через какое-то время "всплыть" в иных ипостасях...Не хотелось бы, конечно. Но там у половины "крыша" не в Украине. А значит - они для нас недосягаемы.

Мне Очень хочется ошибиться. Прям, очень. И очень хочется надеяться, что Владимир Зеленский вскоре опровергнет мои опасения и правильно распорядится своей неограниченной властью, и не допустит узурпации этой самой власти. И не будет делить преступников и казнокрадов на своих и чужих. Исключительно, по Закону. И по справедливости. И чтоб в стране не появился новый главный олигарх и новая феодальная тусовка.

Реально все это воплотить в жизнь, или это все несбыточно? Вполне реально. Хотя, и Нелегко это все будет. Очень нелегко. Для этого скоро придется бить своих. Ведь как говорили древние? Любая Власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно. Что ж, посмотрим. Но я оптимист и все же надеюсь на лучшее. И ещё. Жду такой же блицкриг по отмене неприкосновенности для Института Президента, судей и новый Закон об оппозиции. Тогда это будет по-демократичному. Тем более, что Владимир Зеленский это обещал. Да и Веницианская комиссия неоднократно об этом говорила. Не хочется, чтобы "все звери были равны, но некоторые ровнее..." Так что, ждемс...", - написал Дмитрий Спивак на своей странице в Facebook.

"Снимать неприкосновенность нужно со всех"

Журналист Вадим Фульмахт уверен, что снимать неприкосновенность нужно со всех, а не только с депутатов. В противном случае это может привести к дисбалансу.

"По поводу депутатской неприкосновенности. Почитал людей из "элиты" - они сокрушаются, пугают полицейским государством и т.п. Но вот что странно: когда этот законопроект вносил Петр Алексеевич, у "элиты" возражений не было (рискну предположить, что им и в голову не приходило в ту пору, что это закончится чем-то реальным, а не очередной голословной обещалкой ПП). И даже сейчас, когда БПП проголосовал за этот законопроект, у "элиты" к нему ни вопросов, ни претензий нет. Получается, Порошенко поддерживает полицейское государство и хочет разрушить оплот демократии? Удивительно. И я готов поспорить на кило шаленых бджилок, что если бы СН не поддержала отмену депутатской неприкосновенности, то "соль земли" возмущенно вопила бы больше всех. Какой лидер, такая и "элита".

Но, если серьезно, я лично очень давно думаю, что снимать неприкосновенность нужно со всех, а не только депутатов, иначе это приводит к дисбалансу. Отмену депутатской неприкосновенности считаю карго-культом. Однако, надо отдать должное: в отличие от папэрэдныкив, Зеленский выполнил обещалку со старта. Карго-культ был создан до президентства Зеленского, а он лишь выполнил то, чего требовали и что обещали сделать все. Хотели? Нате. Другое дело, что по дороге отбросили регламент, отмахнулись от угрозы апелляции в конституционном суде, хотя что мешало сначала внести изменения в регламент. Ну, такое.

"Конец демократии"

Экс-генпрокурор Юрий Луценко написал, что с одной стороны, снятие неприкосновенности с депутатов он поддерживает, с другой - считает, что прослушка или обыски в домах народных избранников могут пошатнуть основы демократии.

"Отмена депутатской неприкосновенности поддерживаю. Давно пора отказаться от феодального по сути права избранных иметь отдельный кастовый суд для своих. Привлекать депутата к ответственности, выбирать ему меру пресечения должен суд. Как и всех остальных граждан. В то же время я считаю недопустимым вносить изменения в Закон о статусе депутата, которые позволят обыски и прослушивания депутатов. Это - конец демократии. Напомню, что именно ВР уже 30 лет является единственным предохранителем против диктатуры. Доказано Революцией на граните, Украина без Кучмы и двумя Майданами", - написал на своей странице в Facebook бывший глава ГПУ Юрий Луценко.

"Кукловоды лишили неприкосновенности кукол"

Волонтер Юрий Касьянов намекнул на малую результативность процесса отмены депутатской неприкосновенности.

"Кукловоды кукол лишили неприкосновенности...", - заметил он у себя в FB.

"Цинизм Порошенко зашкаливает"

А журналист Михаил Ткач отметил цинизм в заявлениях бывшего президента Петра Порошенко, который голосовал за отмену депутатской неприкосновенности уже в качестве народного депутата.

"Из выступлений президента Порошенко за все 5 лет больше всего запомнились своим несоответствием и цинизмом два. Первое - когда Порошенко аргументировал "ненадобность" антикор суда, выступая на международной конференции Пинчука, тем, что Украина не африканская страна а в Германии такого суда нет, а уже потом убеждал, что он главный локомотив создания этого суда. И на второе - видео о депутатской неприкосновенности добавляю ссылку. На этом видео можно увидеть как на самом деле Порошенко стремился ее отменить", - написал Михаил Ткач.

В комментариях подписчики добавили, что тогда, видимо, Порошенко думал, что будет президентом и его это не будет касаться.