3 сентября народные депутаты могут заседать в стенах Верховной Рады до полуночи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

По какой причине заседание растянется до ночи, нардеп рассказал журналистам в кулуарах парламента.

"Сейчас все пользуются случаем: они говорят, что это парламентские традиции - что-то говорить с трибуны. Хорошо, давайте поговорим. И во сколько там? В 11, 12 закончим", - заметил Арахамия.

Парламентарий добавил, что для экономии времени его коллеги предлагали вынести обсуждение законопроектов на заседания комитетов вместо сессионного зала Верховной Рады.

СМИ сообщают, что сегодня депутаты на утреннем пленарном заседаний приняли решение остаться трудиться после окончания официального рабочего дня в 18:00 - до тех пор, пока не будет выполнена вся повестка дня.

Напомним, сегодня Рада отменила неприкосновенность народных депутатов.

На судьбоносном заседании не присутствовала Юлия Тимошенко, так как у нее умерла двоюродная сестра.