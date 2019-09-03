Нацбанк Украины за первое полугодие текущего года на 25,45 млрд грн сократил обязательства перед Международным валютным фондом. Об этом свидетельствует промежуточный финансовый отчет, обнародованный НБУ.

В частности, обязательства НБУ перед МВФ на 30 июня 2019 года составили 269,311 млрд грн. А кредиты МВФ сократились с 214,155 млрд грн до 193,166 млрд грн.

Это произошло благодаря погашению обязательств перед МВФ на 258 млн СПЗ (специальные права заимствования), что составляет 9,674 млрд грн по курсу на момент платежа, а также курсовой переоценке долга.

Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, согласно обнародованному в июле макропрогнозу Национального банка Украины, Украина в конце этого года получит $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе расширенного финансирования.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Украину в сентябре прибудет миссия Международного валютного фонда, визит состоится в период с 10 по 24 числа.