На украино-словацкой границе недалеко от населенного пункта Великий Березный во вторник, 3 сентября, пограничники задержали 24 незаконных мигранта из стран Азии. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Так, первую десятку иностранцев азиатской внешности пограничный наряд обнаружил в 7 утра в лесу неподалеку от Великого Березного.

Группа реагирования, которая выдвинулась на помощь наряду с подразделения, задержала и другую часть иностранцев. "Еще 14 человек находились неподалеку от места обнаружения предыдущих десяти. Всего было задержано 12 граждан Бангладеш, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана", - рассказали пограничники.

В ГПСУ уточнили, что во время задержания трое человек, сопровождавшие мигрантов, не выполнили законных требований пограничного наряда и вместе с некоторыми "путешественниками" пытались оказать сопротивление и осуществляли провокационные действия. Они попытались помешать пограничникам задержать правонарушителей. Сотрудники ГПСУ применили оружие.

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность относительно возможного пребывания там остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, которые переправляли мигрантов через границу.

Как сообщала "Страна", в Киеве директор турфирмы под видом волонтеров переправлял нелегалов в Украину. За каждого такого "волонтера" злоумышленники получали от 1000 долларов.

Отметим, что в Сумской области пограничники пресекли контрабанду российских парашютов.