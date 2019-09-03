3 сентября в Умани Черкасской области состоялось рабочее совещание с участием посла Израиля по подготовке проведения Рош ха-Шана - иудейского Нового года. Об этом сообщила пресс-служба Уманского городского совета.

В совещании кроме посла приняли участия представители Черкасской ОГА, губернатор Черкасской области и уманский городской голова. На встрече обсуждали темы обеспечения безопасности паломников-хасидов и горожан, приема многочисленных гостей города.

Во время празднования Рош ха-Шана порядок в Умани будут охранять 550 полицейских: 300 из Черкасской области и 250 из других регионов.

Ранее "Страна" писала, что в праздновании Нового года, которое продлится с 23 сентября по 4 октября, примут участие около 40 тысяч паломников из многих стран мира.

Мы также рассказывали, что в прошлом году на Рош Ха-Шана хасиды подожгли в Умани деревянный крест.