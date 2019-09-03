Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады прокомментировал "Стране" ситуацию с допросом в Госбюро расследований, на который экс-президент сегодня не явился.

Его вызывали по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решения главы одной из местных РГА в Николаевской области.

"Езжайте в ГБР, там и спросите", - сначала заявил нам Порошенко. Потом, узнав, что говорит с журналистом "Страны", он вернулся и все же прокомментировал свой сорванный допрос.

"Я сейчас работал в Верховной Раде. И на сегодняшний день, особенно после нынешнего решения (Рады о начале переподчинения ГБР президенту - Ред.) есть подтверждение, что ГБР создано неконституционно. И оно имеет все признаки политических преследований", - заявил Порошенко и ушел.

Напомним, Петр Порошенко должен был прийти в Госбюро расследований сегодня сначала на 10 часов утра, потом на 14:00. Но оба раза он на допрос не явился. Параллельно он находился в парламенте, где выступал на трибуне.

Глава ГБР Роман Труба в ответ на это заявил, что пока Порошенко депутат, привести его на допрос в принудительном порядке не получится. Но уже с 1 января, после отмены депутатской неприкосновенности, это можно будет сделать. А пока ему вручат повторную повестку.