В Киеве и области объявили штормовое предупреждение 3 сентября
В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение - ожидаются грозы и порывы ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайший час, и до конца дня 3 сентября, в Киеве возможны грозовые дожди, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также синоптики предупредили о метеорологических явлениях I уровня опасности и в Киевской области.
Напомним, ранее Укргидрометцент предупреждал о непогоде 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях, где ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с.
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