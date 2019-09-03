Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустила 3 сентября заседание Верховной Рады из-за смерти двоюродной сестры Татьяны Шараповой. Об этом сообщает источник "Страны".

По его словам, Татьяне было 48 лет, она ничем не болела. Около двух недель назад у нее случился обморок, после которого она впала в кому и умерла.

Фото: Facebook/ Татьяна Шарапова

Сегодня однопартиец Тимошенко Валентин Наливайченко выразил лидеру "Батькивщины" сочувствие из-за горя в ее семье, не конкретизируя, что случилось.

Днепропетровская районная организация ВО "Батькивщина" утром 3 сентября выразила соболезнования тете Юлии Тимошенко и матери Татьяны Шараповой - главе областной организации политсилы Антонине Ульяхиной.

Скриншот: Facebook/ Дніпровська районна організація ВО "Батьківщина"

Сегодня Юлия Тимошенко приехала на похороны в Днепр. Прощание с Татьяной Шараповой состоялось сегодня в театре Шевченко в 11:00.

Напомним, в начале августа текущего года Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой.

Также мы писали, что 3 сентября Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для нардепов. "За" - 373 голоса.