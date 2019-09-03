В понедельник, 2 сентября, в Украине закрылось трансферное окно. До последнего на переход в "Милан" надеялся 31-летний капитан донецкого "Шахтера" Тайсон.

"Россонери" до последнего боролись за подписание контракта с игроком сборной Бразилии. По информации СМИ, "Шахтер" и "Милан", несмотря на первоочередный отказ дончан, были близки к завершению сделки, но не успели оформить необходимые документы до закрытия трансферного окна.

Такое развитие событий изрядно огорчило самого Тайсона, который оставил неоднозначный пост на своей странице в Instagram.

"Поздравляю с концом моей мечты", - говорится в опубликованном сообщении, намекая таким образом на сорвавшийся переход.

То есть Тайсон останется в "Шахтере" минимум до зимы, но теперь ему уже придется конкурировать за место на поле с Евгением Коноплянкой, которого дончане подписали совсем недавно.

В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" пять матчей, в которых сумел отличиться 2 забитыми голами и 4 результативными передачами. Бразилец не попал в заявку "горняков" на последнюю игру чемпионата. Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году. За его переход "горняки" отдали харьковскому "Металлисту" 15 миллионов долларов. Действующий контракт бразильца с дончанами рассчитан до 2021 года.

Фото: instagram.com/taisonfreda7

Как сообщала "Страна", Евгений Коноплянка прокомментировал свой переход в донецкий Шахтер. По словам хавбека, его личные футбольные амбиции совпадают с амбициями "Шахтера" на сто процентов.

Отметим, что вместо Тайсона контракт с "Ромой" подписал Генрих Мхитарян.