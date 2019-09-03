Ураган "Дориан" застрял над северными Багамскими островами и постепенно теряет силу, однако местные жители остаются на крышах домов, не имея возможности спуститься вниз из-за подъема уровня воды. Об этом передает Русская служба ВВС.

Сегодня стихия немного потеряла силу: ураган ослабел с пятой до третьей категории. Но проливные дожди, мощный ветер до 205 км/ч и нагоняемая им вода все еще угрожают жителям острова Большой Багама. Поэтому они просят экстренной помощи.

Национальный центр ураганов США сообщает, что "Дориан" бушует к северу от Большого Багамы, где живут около 50 тысяч человек. За день он переместился на 20 км, а сейчас малоподвижен.

Представитель Международного Красного Креста Стив Макэндрю признался, что за те двадцать лет, что он участвует в спасательных операциях во время стихий, ему ни разу не доводилось сталкиваться с ураганом, который бы классифицировался как стационарный.

Напряженной остается ситуация в округе Палм-Бич штата Флорида, расположенном в 160 км к западу от урагана. Там фиксируют порывы ветра скоростью до 93 км/ч.

Власти рекомендуют всем, кто находится в зоне разгула стихии, оставаться в убежищах.

Ранее "Страна" писала, что ураган на Багамах погубил уже пять человек и причинил масштабные разрушения.

Мы также публиковали видео стихии, снятое из космоса.