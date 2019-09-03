У 13 из 41 человека, которые отравились шаурмой в поселке Авангард Одесской области, обнаружили кишечную палочку Salmonella enteritidis. Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Так, у 13 людей, которые купили несколько дней назад купили шаурму в одной из точек поселка, в результате лабораторного обследования обнаружили кишечную палочку ​​Salmonella enteritidis. При этом среди отравившихся насчитывается 10 детей и 31 взрослый.

Напомним, в течение 1-3 сентября в городскую инфекционную больницу Одессы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы люди, которые ели шаурму в селе Авангард Овидиопольского района.

Также в Киеве полиция расследует отравление семерых студентов шаурмой, которые купили ее на Борщаговке.