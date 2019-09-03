Пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко вызывали на допрос в Государственного бюро расследований по делу о злоупотреблении властью или служебным положением при отмене в 2016 году решения главы одной из местных РГА в Николаевской области. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает УНН.

"Речь шла об уголовном производстве, зарегистрированном и расследованном относительно возможного злоупотребления властью и служебным положением Президента Украины Петра Порошенко во время отмены им решения одного из глав местной государственной администрации Николаевской области в 2016 году. Речь идет об отмене решения, которым были отнесены 1,5 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения к землям запаса государственной собственности и дано разрешение на дальнейшую безвозмездную передачу в собственность земельных участков из соответствующих земель государственной собственности", - сказала Иванова.

По ее словам, это уголовное производство расследуется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Напомним, Петр Порошенко не явился сегодня в ГБР на допрос, который был назначен на 10:00, а затем перенесен на 14:00.

Также мы сообщали, что по словам главы ГБР Трубы, пока Порошенко нельзя привести на допрос принудительно, ему отправят повторную повестку.